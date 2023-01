Calabria: «Si conclude questo 2022, l’anno che mi ha regalato più emozioni di sempre». Le parole del capitano rossonero

Davide Calabria ha salutato il 2022 e dato il benvenuto al 2023 con un lungo messaggio sui social. Ecco le parole del capitano del Milan:

«Si conclude questo 2022, l’anno che, sportivamente parlando, mi ha regalato più emozioni di sempre. I primi sei mesi sono stati quelli della cavalcata scudetto, lottando punto su punto per raggiungere l’obbiettivo che prima da tifoso del Milan e poi da giocatore ho sempre sognato, lo scudetto. Un anno con un gruppo bellissimo di colleghi e amici, una stagione con uno spogliatoio meraviglioso. Durante l’estate anche grazie al tempo trascorso con la mia famiglia e i miei amici di sempre, ho avuto modo di ricaricare le energie. In questa stagione la nostra volontà è quella di continuare nel percorso intrapreso sia in Italia che in Europa e nonostante le nostre avversarie siano sempre più agguerrite, noi faremo di tutto per portare in alto il nome del Milan. Quindi un grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a voi tifosi per essermi ed esserci sempre vicino, ve ne sono grato. Auguro a tutti un 2023 pieno di soddisfazioni oltre ogni colore e fede, un anno in cui tutti possano vivere sereni e condividendo amore».