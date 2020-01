Brescia-Milan, probabili formazioni: Ibra e Leao intoccabili

Brescia-Milan, questa sera la prima gara del turno numero 21, per i rossoneri la possibilità di altri 3 punti in chiave Europa

Brescia-Milan, questa sera allo stadio Rigamonti si presenteranno la squadra di Corini, in piena zona retrocessione ed il team di Pioli che dopo l’arrivo di Ibra ha cambiato marcia, oltre che modulo. Lo svedese questa sera sarà in campo in coppia con Leao, in barba alle parole del padre di Piatek. Di seguito le probabili formazioni, secondo quanto riportato da Corriere dello sport.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Bjarnason; Romulo; Torregrossa, Alf. Donnarumma. ALL.: Corini. A DISP.: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Ayé, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Dessena.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. ALL.: Pioli. A DISP.: Begovic, A. Donnarumma, Gabbia, Kjaer, Rodriguez, Bonaventura, Krunic, Suso, Rebic, Piatek.

ARBITRO: Valeri di Roma2.