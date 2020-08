Bonaventura: «Amerò il Milan anche nei prossimi anni, è stato un sogno»

Bonaventura saluta il Milan in via definitiva. Il club rossonero ha scelto per il non rinnovo di contratto, le sue parole

Giacomo Bonaventura ha concluso in via definitiva il cammino con la squadra rossonera. Per l’ormai ex Milan sarebbero pronte due offerte allettanti. Nel frattempo, ecco il saluto a tutti i tifosi rossoneri via Instagram.

«Grazie. Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile. Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano “dietro le quinte” a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore!!».