Calciomercato: Bonaventura conteso da Torino e Atalanta

Il centrocampista marchigiano ha disputato la sua ultima partita con la maglia del Milan; per lui adesso si aprono due possibili destinazioni

Torino o Atalanta; questo il bivio che ha sulla sua strada Jack Bonaventura; il centrocampista rossonero, che sabato sera ha salutato San Siro tra le lacrime, dovrà ora scegliere dove giocare la prossima stagione.

Come riporta Ilaria Checchi su Il Giorno, le alternative per Bonaventura sono di fatto due: diventare il fulcro offensivo del nuovo Torino targato Marco Giampaolo oppure tornare all’antico, in quell’Atalanta che lo ha fatto conoscere al grande calcio e per cui potrebbe diventare una di quelle ‘riserve di lusso’ che tanto piacciono a Gasperini.