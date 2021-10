Belotti Milan, Di Marzio: «Dopo 7 anni,ci può stare che voglia cambiare»

Gianluca Di Marzio, presente negli studi Sky Sport nel post gara di Torino Sampdoria, ha detto la sua sul fututo di Belotti

«Dopo 7 anni ci sata anche che lui possa dire vediamo se nei prossimi mesi possono emergere soluzioni a cui non si possa dire di no, per il suo tipo di carriera e di percorso, se invece non arriveranno ci sta che poi decida che restare e diventare bandiera del Torino possa essere più intrigante di andare a fare qualche esperienza per esempio all’estero. L’anno scorso la squadra che veramente ha cercato di prenderlo è lo Zenit che propose 25 milioni al Torino e tanti soldi per lui, però non l’ha presa in considerazione. Da qui a Febbraio-Marzo lui capirà le eventuali alternative. Massimo entro Maggio credo che si risolverà tutto, il Torino si augura anche tutto»