Balotelli: «Mi piacerebbe tornare a giocare nel Milan». Le parole dell’ex attaccante rossonero

Intervistato da DAZN Mario Balotelli risponde così a chi gli chiede in quale squadra vorrebbe giocare in caso di ritorno in Italia.

Le parole del neo attaccante del Sion: « Il Milan. A me il Milan piace. E’ brutto poi che dico Milan, perché anche l’Inter non mi farebbe schifo. Sono le due squadre più belle in cui un calciatore possa stare, squadre su cui un ragazzino può fantasticare».