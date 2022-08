Domenica sera il Milan affronterà in trasferta l’Atalanta per la seconda giornata di Serie A 2022-23. Designato l’arbitro

Domenica sera il Milan affronterà in trasferta l’Atalanta per la seconda giornata di Serie A 2022-23. Come riportato dal sito ufficiale dell’ AIA il fischietto del match sarà Maresca. Ecco il team al completo:

MARESCA

BACCINI – PRENNA

IV: SOZZA

VAR: VALERI

AVAR: COSTANZO