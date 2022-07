Asensio MIilan: il Real Madrid fissa il prezzo per lo spagnolo

Tra gli obiettivi di mercato del Milan per la trequarti c’è Asensio del Real Madrid. Il club spagnolo ha fissato il prezzo per la cessione

Come riportato da As per convincere le merengues a cederlo serviranno almeno 50 milioni di euro. Nonostante il prezzo il Milan monitora la situazione, ma nelle ultime ore anche il Newcastle ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione.