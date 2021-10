Nuovo Stadio Milano, Antonello: «Imprescindibile per garantire risorse»

Il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato del progetto nuovo stadio e della ripresa economica del club

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell’Inter, nel corso dell’Assemblea degli Azionisti di quest’oggi ha parlato del progetto nuovo stadio e delle ripresa economica del club. Le sue parole riportato dal sito ufficiale nerazzurro.

NUOVO STADIO – «Crediamo fortemente nella ripresa del percorso di crescita impostato dal Club e che ha già visto realizzate alcune tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo svelato al mondo il nuovo logo e la nuova identità visiva. La potenzialità del nostro appeal globale è confermata dall’arrivo di tre nuovi sponsor sulla maglia di questa stagione, che ha raggiunto il valore più alto di sempre. La Società ha prontamente intrapreso azioni di adattamento del business e di riequilibrio degli effetti finanziari causati dal periodo pandemico, concentrandosi sul controllo dei costi ma allo stesso tempo continuando ad investire risorse adeguate alla crescita. Il progetto Nuovo Stadio sarà imprescindibile per garantire alla Società quelle fonti di risorse economiche necessarie per competere alla pari con i più importanti club europei e per offrire ai nostri tifosi un’esperienza di intrattenimento all’avanguardia».