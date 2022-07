Allenamento Milan: rossoneri al lavoro verso il Marsiglia

Il Milan si è ritrovatii questa mattina a Milanello per una seduta mattutina in vista dell’amichevole di domani contro il Marsiglia

Ritrovo a Milanello per colazione questa mattina per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole in programma domani, domenica 31 luglio alle ore 18.00 a Marsiglia, contro l’Olympique. Presenti al Centro Sportivo, per seguire l’allenamento odierno, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Gruppo subito in campo per iniziare il riscaldamento con una serie di esercizi, eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi, seguiti da alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, spazio alla fase tattica dell’allenamento odierno; prima di rientrare negli spogliatoi, squadra al lavoro su una serie di esercitazione tecniche focalizzate sulle finalizzazioni.

DOMENICA 31 LUGLIO

Il programma di domani prevede la partenza per Marsiglia in mattinata.