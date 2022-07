Allenamento Milan: le immagini da Milanello – FOTO

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per una seduta mattutina in vista dell’amichevole di domani contro il Marsiglia

Ritrovo a Milanello per colazione questa mattina per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole in programma domani, domenica 31 luglio alle ore 18.00 a Marsiglia, contro l’Olympique. Presenti al Centro Sportivo, per seguire l’allenamento odierno, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

Marseille on the mind 🧠⚽ Marsiglia nel mirino 🎯⚽#SempreMilan pic.twitter.com/izsOy4A95I — AC Milan (@acmilan) July 30, 2022

Il club rossonero ha poi pubblicato le immagini della seduta sul proprio account social