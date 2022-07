Allenamento Milan: doppia seduta a Villach, il report

Il Milan si è ritrovato oggi nel ritiro di Villach in Austria per una doppia seduta in vista dei prossimi impegni

Giornata di doppio allenamento, quella di oggi, per i rossoneri a Villach.

REPORT

In mattinata, dopo il riscaldamento, i rossoneri hanno svolto un circuito di forza con alcuni torelli. Gruppo poi diviso in due: da una parte lavoro tecnico-tattico, dall’altra lavoro atletico. Nel pomeriggio allenamento aperto al pubblico, con tantissimi tifosi rossoneri sulle tribune. La squadra, dopo il riscaldamento con torello e qualche allungo, ha giocato una partitella su metà campo, per poi svolgere, sempre su campo ridotto, un torneo a squadre 7 contro 7.