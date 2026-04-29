Allenamento Milan, Allegri cambia i piani: pomeriggio libero e nuove prove tattiche

Allenamento Milan, le novità da Milanello: Jashari e Nkunku pronti a una maglia da titolare mentre la seduta pomeridiana viene cancellata

In vista dei prossimi impegni decisivi, il clima in casa rossonera sembra essere di estrema fiducia. Come già accaduto nella settimana che ha preceduto la sfida contro la Juventus, Massimiliano Allegri ha deciso di modificare il programma di lavoro della squadra. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24, il tecnico livornese ha annullato la sessione pomeridiana prevista per oggi. Dopo un’intensa mattinata di allenamento che ha spaziato dall’analisi video al lavoro atletico e tattico, l’allenatore si è detto pienamente soddisfatto dell’intensità mostrata dai suoi ragazzi, “premiandoli” con mezza giornata di riposo.

Nonostante il pomeriggio libero, le indicazioni emerse durante la sessione mattutina hanno delineato i primi grandi cambiamenti in vista della prossima gara. Con la stagione di Modric purtroppo giunta al termine a causa di un infortunio, Allegri ha provato Jashari nel cuore del centrocampo. Novità importanti anche in attacco, dove Nkunku è stato testato nel ruolo di seconda punta al posto di Pulisic, segnalando una possibile rotazione nel reparto avanzato per garantire maggiore imprevedibilità alla manovra rossonera.