Arbitro Sassuolo Milan, designato il fischietto del match

Arbitro Sassuolo Milan: sarà Maresca a dirigere la sfida valida per la 35^ giornata di Serie A in programma domenica alle 15:00

Sono stati ufficializzati i direttori di gara per il prossimo turno di Serie A, che vedrà il Milan di Massimiliano Allegri impegnato sul campo del Sassuolo. La sfida di domenica alle ore 15:00 è stata affidata alla direzione di Fabio Maresca della sezione di Napoli, che guiderà la squadra arbitrale al Mapei Stadium. Il fischietto campano sarà supportato dagli assistenti Peretti e Bercigli, mentre il ruolo di quarto ufficiale verrà ricoperto da Marinelli.

Per quanto riguarda la gestione tecnologica dalla sala di Lissone, il supervisore al VAR sarà l’esperto Paolo Mazzoleni, coadiuvato dall’assistente Paganessi nel ruolo di AVAR. Il match rappresenta uno snodo fondamentale per il finale di stagione rossonero: una vittoria consentirebbe ad Allegri di blindare ulteriormente il piazzamento per la prossima Champions League, mantenendo il distacco sulle inseguitrici in attesa del rientro dei vari infortunati.