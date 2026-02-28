Allegri Milan, futuro non a rischio! C’è sintonia con la società e si sta programmando la prossima stagione. Le parole di Romano in merito

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha recentemente condiviso le ultime novità sul futuro di Massimiliano Allegri attraverso il suo canale YouTube, facendo luce su alcuni temi importanti riguardo al tecnico livornese e al suo rapporto con il Milan.

Allegri rassicura: totale sintonia con la società

Il futuro di Allegri è stato messo in discussione da qualche sconfitta nelle ultime partite, ma il tecnico ha voluto chiarire in conferenza stampa che la sintonia con la società è totale. Allegri ha sottolineato l’importanza di avere fiducia e stima da parte della dirigenza, un elemento fondamentale per un allenatore del suo calibro. L’armonia con il club è quindi solida, e questo consente al tecnico di concentrarsi sulla programmazione futura e sulla creazione di un progetto a lungo termine.

Un progetto solido: Allegri guarda al futuro con il Milan

Nonostante alcune difficoltà recenti, come le trattative per Mateta e Boniface, il Milan ha intenzione di continuare a costruire un futuro forte e positivo con Allegri al comando. Il tecnico ha ribadito il suo impegno per il club, non solo come allenatore, ma anche come parte di una storia di sentimento che lo lega al Milan.

Conclusione: il Milan resta in controllo con Allegri

Romano ha concluso che i rossoneri restano in totale controllo della situazione e che la programmazione futura con Allegri è ben definita. Nonostante qualche difficoltà sul mercato, la fiducia è alta, e il club è determinato a lavorare con il tecnico per consolidare il futuro della squadra.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora

LE PAORLE – «Si è parlato tanto del futuro di Allegri, forse anche perchè la squadra ha perso una partita dopo così tanto tempo. Allegri però, oggi in conferenza stampa ha voluto mettere i puntini sulle i. Prima di tutto ha dichiarato che con la società e club c’è totale sintonia, ed è molto importante che un allenatore di questo calibro abbia fiducia e stima per l’ambiente in cui lavora. Poi ha parlato di programmazione futura, quindi ci tiene molto a questo progetto, c’è anche una storia di sentimento tra Allegri e il Milan. Nelle ultime vicende di mercato i rossoneri hanno avuto qualche difficoltà, Mateta e Boniface i casi. Ma nonostante questo, il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte e positivo con Massimiliano Allegri. I rossoneri restano in totale controllo e sintonia con il tecnico livornese».