Allegri in conferenza annuncia la presenza di Fofana. Leao ancora da valutare: le ultime

Intervenuto alla consueta conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, ha parlato in vista della sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Tanti i temi toccati: dalla condizione della squadra alla rabbia degli azzurri di Antonio Conte, fino alle condizioni di Leao, Fofana e Gimenez. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Allegri in conferenza, ecco le condizioni di Leao e Fofana

Sulle condizioni di Fofana e Leao: «Fofana è a completa disposizione, Leao vedremo dopo l’allenamento di oggi».

Su possibili variazioni tattiche: «Non è questione di 4-3-3 o 3-5-2. Il giocatore che ti dà equilibrio è sempre Saelemaekers, poi abbiamo recuperato qualcuno come Athekame e Jashari. Per noi l’importante è recuperarli tutti, perché finora abbiamo giocato sempre con gli stessi».

