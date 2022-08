Sono in campo Milan e Vicenza in amichevole. In casa rossonera è scattato l’allarme Tonali, con il centrocampista uscito anzitempo

Sono in campo Milan e Vicenza in amichevole. In casa rossonera è scattato l’allarme Tonali, con il centrocampista uscito anzitempo

Il rossonero dopo un intervento è scivolato e rialzandosi si è toccato l’inguine, uscendo poi dal campo con uno sguardo preoccupato

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista ha riportato un problema ai flessori, le sue condizioni sono da valutare