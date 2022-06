Albertini: «Cardinale? Blindare i migliori è un ottimo punto di partenza»

L’ex rossonero Demetrio Albertini ha parlato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport, dicendo la sua su Cardinale

«È senz’altro un ottimo punto di partenza per un progetto vincente negli anni. Io però parlo da osservatore, non ho mai fatto mercato e so bene che nelle trattative per i rinnovi entrano in gioco altre valutazioni. Oggi non è semplice scongiurare di avvicinarsi a una scadenza di contratto senza qualche “brivido”… Un giocatore che vince lo scudetto vede aumentare il proprio valore e di conseguenza crescono i suoi interessi in fase di trattativa. Alla fine è una questione di budget: quanto investirà la nuova proprietà sui rinnovi contrattuali?»