Abraham: «Sogno lo scudetto e su Dybala...»

L’attaccante della Roma, Tammy Abraham, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport dicendo la sua sugli obiettivi giallorossi:

DYBALA – «A Paulo ho mandato un messaggio perché non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero incredibile. Adesso aggiungo: è un privilegio per noi avere in squadra un giocatore di questo livello. Significa molto per i tifosi e significa moltissimo per noi, che stiamo costruendo un progetto tecnico di alto profilo. Gelosia? Ma no. Possono esserci due re, right?»

OBIETTIVO 4° POSTO – «Naturalmente. Vogliamo fare meglio della scorsa stagione e tornare tra le prime quattro. Dev’essere un obiettivo»

SOGNI – «E’ giusto che i tifosi sognino. Quanto a me, se dicessi che non punto a conquistare lo scudetto racconterei una bugia… Lo voglio io, lo vuole la squadra. Ma per farlo, occorre che tutti mettiamo sul campo il massimo delle nostre potenzialità. Poi faremo i conti: ho vinto l’anno scorso, come speravo, e voglio continuare a vincere»