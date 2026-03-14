Zoff sul Milan: «Rimonta scudetto? Bisogna crederci e avere convinzione di potercela fare». Segui le ultimissime sui rossoneri

Il campionato di Serie A sta entrando nella sua fase più calda e le gerarchie in vetta iniziano a farsi fluide. In un’interessante intervista rilasciata ai colleghi de La Repubblica, una leggenda assoluta del calcio mondiale come Dino Zoff — ex portiere leggendario, campione del mondo 1982 e già Commissario Tecnico della Nazionale italiana — ha analizzato lo stato di forma delle big, soffermandosi in particolare sulle reali possibilità di una rimonta scudetto da parte del Milan.

PAROLE – «A me sembra difficile. L’Inter ha un bel vantaggio ancora. Va bene la sconfitta nel derby, ma ha la forza per resettare subito. Poi, certo, tutto è possibile nel calcio. Io lo so bene. Bisogna crederci. Avere la convinzione di potercela fare. E ragionare un passo alla volta. Ogni partita è determinante. In situazioni così non esistono programmi. Ogni piano è settimanale. E importante non disperdere energie mentali»