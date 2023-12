Zirkzee Milan, l’ad del Bologna allo scoperto: lo ha detto sul futuro

Zirkzee Milan, l’ad del Bologna allo scoperto: lo ha detto futuro dell’attaccante, che piace molto anche ai rossoneri

Intervenuto a Radio Serie A con RDS, l’amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato anche del futuro di Joshua Zirkzee, attaccante nel mirino del mercato Milan.

FENUCCI – «È cresciuto molto dopo la cessione di Arnautovic e per quanto ci riguarda c’è la volontà di tenerlo. A gennaio non se ne parla proprio come per tutti gli altri calciatori. La clausola è un elemento del contratto che riguarda noi e il Bayern»