Zirkzee Milan, BLITZ a Londra per l’attaccante: accordo già trovato? ULTIME

Zirkzee Milan, BLITZ a Londra per l’attaccante: accordo già trovato? Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto, a Sky Calciomercato L’Originale, del calciomercato Milan.

PAROLE – «L’allenatore del Milan sarà Fonseca, firmerà il 15, settimana prossima. E per l’attacco il primo nome sulla lista è quello di Joshua Zirkzee. Il Milan sta spingendo, c’è stato anche un blitz a Londra, dove vive il suo procuratore, non è ancora stato trovato l’accordo perché le commissioni sono alte ma il Milan vuole trovare una quadra e aggiudicarsi Zirkzee. Per i rossoneri resta sempre anche l’idea Lukaku in prestito, ma il Chelsea non apre. Queste sono le due opzioni per l’attacco del Milan al momento».