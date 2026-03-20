Zazzaroni punge il tecnico del Milan: la provocazione ad Allegri

Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, lancia una provocazione pungente contro Allegri, accusandolo di avere una visione ristretta

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport e noto opinionista sportivo, hanno acceso un acceso dibattito mediatico attorno alla figura di Massimiliano Allegri. Intervenuto ai microfoni del podcast Tutti Convocati, il giornalista ha analizzato con tono critico l’operato e la filosofia dell’attuale allenatore del Diavolo, focalizzandosi in particolare sulla sua valutazione del patrimonio calcistico nazionale e sulla gestione dei profili emergenti.

Al centro della critica di Zazzaroni c’è il rapporto tra il tecnico toscano, allenatore pragmatico e plurititolato, e i talenti del nostro campionato. Secondo il direttore, la filosofia dell’allenatore dei rossoneri peccherebbe di un eccessivo scetticismo verso il vivaio tricolore, riconoscendo qualità eccelse a un solo profilo specifico del panorama italiano attuale. Questa analisi giunge in un momento in cui la valorizzazione dei calciatori di casa nostra è un tema centrale, mettendo il tecnico del club meneghino in una posizione di difesa mediatica rispetto alle sue passate dichiarazioni sulla crescita dei giovani.

Le parole di Ivan Zazzaroni

Intervenendo sulla gestione dei talenti italiani da parte del tecnico di Livorno, Ivan Zazzaroni ha espresso il suo pensiero con queste parole:

«C’è un allenatore di Livorno che allena il Milan di cui non faccio il nome che è convinto che sia fagioli l’unico talento italiano»

LE ULTIMISSIME DA MILANELLO

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