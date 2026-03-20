Milan Torino, Allegri ridisegna l’attacco: la probabile formazione dei rossoneri

Milan Torino, i rossoneri di Allegri cercano il riscatto a San Siro contro i granata di D’Aversa dopo lo stop di Roma per difendere il posto

I rossoneri si preparano a scendere in campo per la 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive con l’obbligo di riscattare la brutta sconfitta subita a Roma contro la Lazio. Quel passo falso ha lasciato scorie emotive non facili da gestire per il gruppo e per Massimiliano Allegri, allenatore livornese di grande esperienza, che ha comunque cercato di fare scudo intorno alla propria squadra. Sabato alle ore 18:00, il Diavolo ospiterà a San Siro il Torino di Roberto D’Aversa.

Emergenza in attacco e rientri a centrocampo

Il grande assente della sfida sarà Rafael Leao, l’ala portoghese nota per i suoi strappi fulminanti, finito al centro delle cronache dopo la sostituzione polemica all’Olimpico e i successivi dissapori con Christian Pulisic, trequartista statunitense di grande qualità tecnica. Nonostante la stretta di mano riparatrice a Milanello, il portoghese ha accusato una riacutizzazione all’adduttore destro e non sarà convocato per il match. Al suo posto, accanto al confermato Pulisic, ci sarà Niclas Fullkrug, centravanti tedesco di peso ideale per scardinare una difesa chiusa.

A metà campo si rivede Adrien Rabiot, mediano francese di spessore internazionale, che rientra dalla squalifica. Il francese ritroverà il posto accanto a Luka Modric, intramontabile regista croato, e Youssouf Fofana, diga di centrocampo instancabile. Sugli esterni spazio a Davide Bartesaghi, giovane terzino di spinta, a sinistra e Alexis Saelemaekers, duttile esterno belga, a destra. In difesa, davanti a Mike Maignan, portiere francese dai riflessi felini, le scelte sono obbligate con il trio composto da Fikayo Tomori, Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Torna finalmente in panchina, dopo mesi di assenza, l’attaccante messicano Santiago Gimenez.

Probabile Formazione (3-5-2)

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 33 Bartesaghi; 11 Pulisic, 9 Fullkrug.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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