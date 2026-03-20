Infortunio Leao, tegola per il Milan! Stop nella rifinitura, le novità da Milanello

Infortunio Leao, grossa tegola per il Milan alla vigilia della gara contro il Torino: problema all’adduttore per il portoghese

Un fulmine a ciel sereno squarcia la vigilia di Milan-Torino, gara valida per la 29ª giornata di Serie A. Come riportato dall’inviato di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano, Rafael Leao non sarà della partita. Il fuoriclasse portoghese è stato costretto al forfait a causa della riacutizzazione di un dolore all’adduttore destro, lo stesso problema che lo aveva tormentato già in precedenza nel corso della stagione.

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Dopo una settimana vissuta sotto i riflettori per le tensioni post-Roma, Leao non si è allenato nella rifinitura odierna e domani si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità della lesione.

Infortunio Leao, col Torino Fullkrug-Pulisic: attacco d’emergenza

Senza il suo numero 10, Massimiliano Allegri è costretto a ridisegnare l’attacco rossonero per la sfida di sabato 21 marzo 2026. Davanti a Maignan, il tecnico livornese punterà con ogni probabilità sulla fisicità di Niclas Fullkrug come riferimento centrale, supportato dall’estro di Christian Pulisic.

L’assenza di Leao priva il Milan della sua principale fonte di strappi e imprevedibilità proprio in un momento delicatissimo della stagione, costringendo il resto della squadra a un surplus di responsabilità per non perdere il treno Champions e rispondere alle critiche piovute dopo l’ultima sconfitta esterna.

QUOTE MILAN-TORINO – Il Milan cerca la vittoria per mantenere ancora viva la corsa scudetto, mentre in casa granata si cerca continuità dopo la vittoria contro il Parma.

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