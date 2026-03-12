Zazzaroni gela il Milan: «Non credo a Kean in rossonero e vi spiego perchè». Spunta l’intreccio con Paratici

Zazzaroni, noto giornalista, ha escluso la possibilità che Moise Kean si possa trasferire al Milan in estate: muro di Paratici

Le strade del calciomercato spesso si incrociano con i vecchi dissapori dirigenziali. Secondo quanto riportato da TMW, il direttore Ivan Zazzaroni ha espresso forti dubbi sul possibile approdo di Moise Kean al Milan nella prossima sessione estiva. Il nodo principale è economico: l’attaccante della Fiorentina ha una clausola rescissoria che supera i 60 milioni di euro (attiva nelle prime settimane di luglio), una cifra che la società viola non sembra intenzionata a scontare.

PAROLE – «Credo sia molto complicato che Kean vada al Milan. Ha una clausola di oltre 60 min, non credo ci sarà sconto, visto che Paratici è stato preso in giro dal Milan, era il prescelto e poi non si è fatto nulla».