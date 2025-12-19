Zazzaroni commenta il comunicato del Napoli contro Allegri: «Non l’ho capito. Certe cose restano in campo»

Zazzaroni commenta, con sorpresa, il comunicato del Napoli che condanna le parole di Allegri contro Oriali: le sue parole

Ivan Zazzaroni ha affidato ai propri canali social una riflessione molto critica nei confronti del Napoli, giudicando incomprensibile il comunicato ufficiale con cui il club ha condannato l’atteggiamento di Massimiliano Allegri. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, la nota della società partenopea — che invocava punizioni esemplari per gli insulti rivolti a Lele Oriali — rappresenta una sorta di “delazione” superflua in un contesto già presidiato da decine di telecamere, ispettori federali e ufficiali di gara. Zazzaroni sostiene che, in un calcio già estremamente teso, certe dinamiche dovrebbero rimanere confinate all’interno del rettangolo di gioco, a meno che non si trascenda nello scontro fisico.

Il giornalista ha inoltre sottolineato come una figura storica come quella di Oriali, con oltre sessant’anni di esperienza nel calcio, non abbia alcun bisogno di protezione societaria per gestire simili diverbi. Avendo lavorato per anni gomito a gomito con allenatori dal carattere vulcanico come Mancini e Conte, il dirigente azzurro conosce perfettamente il nervosismo che può scaturire in determinati momenti della partita. Per Zazzaroni, pur ammettendo che la provocazione sfoci spesso nella maleducazione, è eccessivo trasformare una tensione verbale da campo in un caso mediatico e istituzionale di tale portata.