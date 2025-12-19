Mercato Milan, che intreccio per gli attaccanti: ora Fullkrug, poi Kostic con Vlahovic alla finestra. Il punto

Mercato Milan, Tare pensa alla rivoluzione in attacco: per il presente c’è Fullkrug e per il futuro c’è Kostic. Ma attenzione a Vlahovic…

Il mercato del Milan non guarda solo all’emergenza immediata, ma punta a blindare il futuro con un profilo di altissimo prospetto. Mentre si stringe per l’esperienza di Füllkrug, l’area scouting rossonera — come riportato dalla Gazzetta dello Sport — ha messo nel mirino Andrej Kostic, centravanti montenegrino classe 2007 in forza al Partizan Belgrado. Il ragazzo ha già lasciato il segno in Italia segnando contro l’Under 21 di Baldini lo scorso settembre e vanta statistiche impressionanti con il suo club, avendo realizzato 8 reti con una media realizzativa di un gol ogni 60 minuti.

Mercato Milan, le ultime su Kostic e Vlahovic

L’operazione si inserisce in un asse di mercato molto più ampio gestito dal direttore tecnico Tare. Il procuratore di Kostic è infatti Darko Ristic, lo stesso che cura gli interessi di Dusan Vlahovic. La strategia del Milan è quella di lavorare con l’agente su due binari paralleli: assicurarsi il giovane talento classe 2007 già a gennaio per poi tentare il clamoroso colpo Vlahovic a parametro zero durante la prossima estate. Per convincere il Partizan, il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto una prima offerta da 5 milioni di euro più bonus.

Tuttavia, la trattativa deve superare la resistenza di Predrag Mijatovic, vice presidente del club serbo, che vorrebbe far valere la clausola rescissoria da 20 milioni inserita nel contratto a lungo termine del giocatore. Oltre all’aspetto economico, resta da sciogliere il nodo relativo al percorso di crescita del calciatore. Sebbene Kostic sia entusiasta della destinazione rossonera, non sembra convinto dalla prospettiva di un impiego con la seconda squadra in Serie D, chiedendo garanzie su un inserimento che lo porti più rapidamente a gravitare attorno alla prima squadra di Allegri.