Mercato Milan, i rossoneri pensano seriamente a Thiago Silva: contatti con il suo agente. Le ultime

Mercato Milan, i dirigenti rossoneri contattano l’agente di Thiago Silva: le ultime sul possibile ritorno del difensore

Il sogno di rivedere Thiago Silva con la maglia del Milan si sta trasformando in una vera e propria trattativa di mercato. Secondo quanto riferito da Luca Cohen sul proprio profilo X, sono attualmente in corso i primi contatti formali tra la dirigenza di via Aldo Rossi e Paulo Tonietto, storico procuratore del difensore brasiliano. L’obiettivo del club è sondare il terreno per capire i margini di manovra e la reale fattibilità dell’operazione, che porterebbe un innesto di carisma assoluto nello spogliatoio di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha chiesto rinforzi pronti nell’immediato e il profilo del “Monstro” risponde perfettamente all’identikit tracciato: un calciatore esperto, ancora integro fisicamente e con un legame indissolubile con i colori rossoneri. La trattativa si inserisce in un piano di rafforzamento che mira a dare maggiore solidità al reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione, dove ogni errore potrebbe costare caro nella corsa ai vertici della classifica.

Mercato Milan, Valutazioni in corso: l’ostacolo è la durata del contratto

Nonostante il forte gradimento reciproco, il Milan e l’agente di Thiago Silva devono trovare la quadra sui dettagli economici e sulla durata dell’accordo. La società preferirebbe un impegno a breve termine fino a giugno, mentre l’entourage del giocatore cerca garanzie che permettano al brasiliano di arrivare al top della forma per i prossimi impegni internazionali. La volontà di Allegri di riabbracciare il suo ex pupillo potrebbe però accelerare la fumata bianca, garantendo alla difesa quella leadership che è mancata in alcuni momenti chiave dell’anno.

Le prossime ore saranno decisive per capire se il Milan affonderà il colpo definitivo, regalando ai tifosi un ritorno romantico ma estremamente funzionale alle gerarchie tattiche di Allegri.