Milan, le voci su Thiago Silva e quella frase del difensore brasiliano. Il ritorno può diventare realtà?
Milan, persistono le voci sul possibile ritorno di Thiago Silva. Intanto spunta una vecchia frase del difensore brasiliano…
In casa Milan sta prendendo corpo un’ipotesi che accende il cuore dei tifosi: il ritorno di Thiago Silva. Nonostante i 41 anni, il difensore brasiliano rappresenta molto più di una suggestione di mercato. Il tecnico Massimiliano Allegri, che ha già allenato e vinto con lui in passato, starebbe spingendo con forza per averlo a disposizione a Milanello. L’idea è quella di inserire in rosa un calciatore che conosca perfettamente l’ambiente e che possa portare leadership e carisma in un momento delicato della stagione. Il brasiliano, d’altronde, non ha mai nascosto il suo legame viscerale con i colori rossoneri, dichiarando già in passato quanto sarebbe bello chiudere la carriera dove è diventato un top player mondiale.
L’operazione avrebbe una valenza strategica precisa: un contratto di sei mesi per blindare la difesa. Per Allegri, Thiago Silva sarebbe il profilo perfetto da alternare a Gabbia o da inserire stabilmente in una difesa a tre, garantendo un innalzamento immediato del tasso tecnico e della concentrazione collettiva. Il difensore ha motivazioni altissime: il suo obiettivo è disputare il prossimo Mondiale al top della forma, e il Milan rappresenterebbe la vetrina ideale per dimostrare di essere ancora competitivo ai massimi livelli.
Milan, Il fattore Allegri: contatti frequenti per il sì definitivo
Il rapporto tra il tecnico livornese e il centrale brasiliano è il vero motore della trattativa. I due si sentono spesso e la stima reciproca è rimasta intatta negli anni. Allegri sa bene che un innesto del genere faciliterebbe il suo lavoro tattico, portando in campo un allenatore aggiunto capace di guidare i compagni più giovani. Per la società di via Aldo Rossi, si tratterebbe di un’operazione a basso costo ma dall’altissimo rendimento carismatico.
La sensazione è che l’affare possa decollare rapidamente. Con l’attacco rinforzato dall’arrivo di Fullkrug, il tassello Thiago Silva completerebbe il piano di Allegri per dare solidità e ordine a un Milan che vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista assoluto in Serie A.