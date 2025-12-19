Mercato Milan, accelerata rossonera per Fullkrug: ecco cosa manca per chiudere la trattativa

Mercato Milan, i rossoneri vanno forte su Fullkrug. La trattativa con il West Ham, le cifre e cosa manca per chiudere l’affare

Il Milan accelera per Niclas Fullkrug. Dopo le delusioni fornite dal reparto offensivo nella prima parte di stagione, la dirigenza ha individuato nel centravanti tedesco il profilo ideale per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il club rossonero avrebbe già in mano il sì del calciatore, entusiasta di approdare in Serie A. Il Milan si è detto pronto a coprire l’intero ingaggio dell’attaccante per i prossimi sei mesi, una cifra che si aggira tra gli 1,2 e gli 1,5 milioni di euro netti.

La trattativa con il West Ham prosegue senza sosta per limare i dettagli sulla formula del trasferimento. L’idea è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato sotto i 10 milioni di euro, anche se il club inglese spinge per l’inserimento di un obbligo. Nonostante la concorrenza di club tedeschi come il Wolfsburg, filtra grande ottimismo: l’obiettivo è consegnare il nuovo numero nove ad Allegri già nei primi giorni di gennaio per sopperire ai guai fisici di Gimenez.

Mercato Milan, Un rilancio necessario: i numeri della crisi di Fullkrug

Il passaggio in rossonero rappresenterebbe per Fullkrug l’occasione del riscatto dopo un anno e mezzo difficile in Premier League. In questa stagione il tedesco è ancora fermo a zero gol segnati e ha collezionato appena 413 minuti complessivi, finendo ai margini delle rotazioni dei titolari a causa di diversi problemi fisici. Allegri, dal canto suo, spera di rigenerare il “Panzer” come già fatto in passato con altri veterani, sfruttando la sua fisicità per dare profondità a un attacco che finora ha faticato troppo a trovare la via della rete.

L’operazione è in fase avanzata e potrebbe sbloccarsi definitivamente entro Capodanno. Con Nkunku che non convince e la necessità di scalare posizioni in classifica, il Milan non può più permettersi errori: Fullkrug è la scommessa scelta per blindare la zona Champions.