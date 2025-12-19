Gimenez Milan, operazione riuscita alla caviglia. I tempi di recupero. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan deve fare i conti con un’importante defezione nel proprio reparto offensivo. Come confermato ufficialmente dalla società (fonte: comunicato ufficiale del club), Santiago Gimenez, l’attaccante messicano dotato di grande fiuto del gol e forza fisica, è stato sottoposto nella giornata di ieri a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra. L’operazione si è svolta ad Amsterdam ed è stata eseguita dal Prof. Gino Kerkhoffs, chirurgo di fama internazionale, alla costante presenza dello staff sanitario dei rossoneri. Il club ha fatto sapere che l’intervento è perfettamente riuscito e che, dopo una settimana di convalescenza in Olanda, il calciatore rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo.

Le parole di Massimiliano Allegri a SportMediaset

Sulla questione è intervenuto anche Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico livornese esperto e plurititolato tornato alla guida del Diavolo per riportare solidità e risultati. Poco prima del fischio d’inizio della sfida tra Napoli e rossoneri, ai microfoni di SportMediaset, il mister del club meneghino ha confermato l’avvenuta operazione, pur mantenendo una certa cautela sulla data del rientro in campo. Allegri ha infatti dichiarato che, trattandosi di un piccolo intervento, la società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di recupero precisi, che verranno valutati in base alla risposta del giocatore alle prime terapie.

Le strategie di Igli Tare per il mercato invernale

L’assenza di Gimenez obbliga ora a una riflessione profonda Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente rossonero, noto per la sua abilità nello scouting internazionale e per la gestione oculata delle risorse, sta monitorando con attenzione la situazione. Il compito del nuovo DS del Diavolo sarà quello di capire se l’organico attuale potrà sopperire alla mancanza del messicano o se sarà necessario intervenire nella sessione di calciomercato di gennaio. Senza Gimenez, il peso dell’attacco graverà maggiormente su Rafael Leao, l’ala portoghese funambolica e stella tecnica della squadra, e su Christopher Nkunku, l’attaccante francese di talento incaricato di non far rimpiangere gli assenti.

Il percorso verso il rientro

Mentre il Milan prosegue il suo cammino in Serie A, l’attenzione dello staff medico sarà tutta rivolta a Gimenez. La speranza del Diavolo è di riavere il proprio centravanti al 100% della condizione nel minor tempo possibile. La sinergia tra la gestione tecnica di Allegri e la pianificazione di Tare sarà fondamentale per gestire questa emergenza e mantenere i rossoneri competitivi su tutti i fronti.