Calciomercato Milan, occasione Mckennie a parametro zero? Allegri alza il pressing, c’è concorrenza in Serie A

Calciomercato Milan, spunta l’occasione Mckennie a parametro zero in vista della prossima estate: Allegri alza il pressing

Il futuro di Weston McKennie sta diventando uno dei temi più caldi sull’asse Torino-Milano. Il centrocampista americano, protagonista di una crescita esponenziale sotto la guida di Luciano Spalletti alla Juventus, è diventato un obiettivo sensibile per il Milan, pronto a sfruttare una situazione contrattuale sempre più tesa.

Il nodo principale riguarda la scadenza del contratto del texano, fissata per il 30 giugno 2026. Nonostante il ruolo da titolare inamovibile in bianconero, le trattative per il rinnovo tra l’entourage del giocatore e l’AD bianconero Comolli sono in una fase di pericoloso stallo. In questo scenario, il Milan si è inserito con decisione:

Assalto estivo: Se la Juventus non riuscirà a blindarlo entro la fine della stagione, i rossoneri sono pronti a sferrare l’attacco decisivo per portarlo a San Siro a parametro zero .

Per Massimiliano Allegri, McKennie rappresenta il rinforzo perfetto: conosce già i dettami tattici del tecnico livornese, garantisce inserimenti, forza fisica e una duttilità che permetterebbe di impiegarlo sia in mediana che sulla fascia destra.

Derby di mercato con la Roma

Il Milan non è solo in questa corsa. Anche la Roma sta monitorando con attenzione la situazione, ma il fascino del progetto rossonero e la possibilità di ritrovare Allegri potrebbero giocare un ruolo fondamentale nella scelta dell’americano. Per la dirigenza milanista, assicurarsi un titolare della nazionale USA e della Juventus senza pagare il cartellino sarebbe un colpo magistrale, simile alle operazioni che hanno portato a Milano parametri zero di lusso in passato.