Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alberto Zaccheroni ha parlato dell’ultima prova incolore del Milan contro l’Udinese

«La partita l’ho vista e mi aspettavo decisamente di più, ciò che mi spaventa del Milan è la perdita di fiducia. La squadra non l’ho mai vista così poco bene. Peccato, perché col gioco era riuscita a esaltarmi, a divertirmi, ma ieri non era quella squadra: sbilanciata, lunga, che ha perso fiducia. L’Udinese pur non disputando una gara straordinaria è riuscita a mettere il Milan in grande difficoltà».