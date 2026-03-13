Zaccagni avvisa il Milan: «Servirà una Lazio perfetta contro i rossoneri»

Zaccagni analizza la sfida contro il club meneghino, sottolineando la forza della rosa di Massimiliano Allegri per il posticipo

Il clima in casa Milan è di grande entusiasmo dopo l’esaltante vittoria nel Derby della Madonnina contro i nerazzurri, decisa dalla rete del terzino sinistro ecuadoriano Pervis Estupinan, cursore di fascia dotato di grande spinta. Tuttavia, la concentrazione deve restare altissima in vista del 29° turno di Serie A Enilive. Domenica sera, il Diavolo sarà ospite della Lazio allo Stadio Olimpico, l’unica compagine capace di superare la squadra di Massimiliano Allegri, carismatico allenatore toscano noto per la sua gestione tattica pragmatica, in trasferta durante questa stagione.

A presentare il match è stato Mattia Zaccagni, estroso esterno offensivo e capitano della formazione capitolina, intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Secondo il numero dieci biancoceleste, affrontare i rossoneri in questo momento richiede un livello di attenzione assoluto, considerando il valore tecnico dei singoli componenti della squadra ospite. La sfida promette scintille, con i padroni di casa pronti a sfidare la capolista in una gara che potrebbe pesare enormemente sulla classifica finale.

Le dichiarazioni di Mattia Zaccagni

Di seguito, l’estratto integrale dell’intervento rilasciato da Mattia Zaccagni ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio:

«Servirà una Lazio perfetta, sotto tutti i punti di vista. Affronteremo una delle squadre più forti del campionato, con una rosa importante composta da tanti grandi calciatori. Ma l’abbiamo preparata bene e siamo pronti».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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