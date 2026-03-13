Lazio Milan, Sarri senza Cataldi: altri due titolari in dubbio per il match dell’Olimpico

Lazio Milan, i padroni di casa sono in emergenza, oltre a Cataldi e Rovella ci sono vari calciatori in dubbio per Sarri

Se da una parte c’è Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di un pezzo da novanta come Adrien Rabiot, dall’altra c’è Maurizio Sarri che dovrà invece gestire una vera e propria emergenza a centrocampo e non solo.

Il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno di Danilo Cataldi, dopo aver perso da tempo anche Nicolò Rovella. Non avrà dunque un centrale di centrocampo di ruolo. Potrebbe schierare dunque Belahyane o uno tra Patric e Gila. In ogni caso sarà necessario un adattamento.

Fuori anche Provedel. Romagnoli e Basic come stanno?

Indisponibile anche Ivan Provedel, tra i pali ci sarà Edoardo Motta, classe 2005 che ha fatto il suo esordio lunedì contro il Sassuolo.

Qualche chance in più di essere della partita, invece, ce l’hanno Romagnoli, che dopo il problema al polpaccio contro il Sassuolo ha svolto un lavoro atletico specifico, e Basic che ha svolto un lavoro atletico e tattico parzialmente in gruppo. Se dovesse farcela il croato potrebbe essere impiegato lui in regia.

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