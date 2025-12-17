Vocalelli e il rinnovo di Maignan: rivedremo un nuovo “caso Donnarumma”? Le parole del giornalista

Vocalelli analizza così la situazione sul delicato rinnovo di Maignan. Ci sarà un nuovo “caso Donnarumma”? Le sue parole

Alessandro Vocalelli, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato come la sessione di mercato di gennaio non sia solo il momento degli acquisti, ma anche quello cruciale per i calciatori in scadenza, i quali possono legalmente “cominciare a guardarsi intorno” e stipulare accordi futuri.

Tra i nomi più importanti in scadenza, Vocalelli ha evidenziato quello di Mike Maignan. Il giornalista ha sottolineato come il Milan abbia “cominciato ad andare giustamente in pressing” sul portiere francese. La situazione è resa ancora più chiara dalle parole di Tare che – anche pubblicamente – ha espresso la stima della società per il suo portiere e capitano, “aprendo una porta, anzi spalancando un portone, all’ipotesi di un rinnovo”.

Vocalelli, Ingaggio doppio per scongiurare il precedente Donnarumma

L’obiettivo del Milan è blindare Maignan a lungo termine, ma il costo dell’operazione sarà significativo. Secondo Vocalelli, l’offerta sul tavolo prevede “un ingaggio doppio rispetto a quello attuale”.

Questo sforzo economico è visto come una mossa necessaria e strategica per i rossoneri, volta a prevenire il ripetersi di scenari passati. L’imperativo del club è chiaro: evitare che, “a distanza di qualche anno si ripeta un caso Donnarumma“, scongiurando l’addio a parametro zero di un altro pilastro fondamentale della squadra.