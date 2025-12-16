Donnarumma premiato come miglior portiere FIFA. Infantino lo celebra: «Il degno erede di Buffon»

Donnarumma vince il premio come miglior portiere FIFA. Intanto Infantino lo celebra come il degno erede di Buffon

Gianluigi Donnarumma è stato ufficialmente incoronato The Best FIFA Men’s Goalkeeper per il 2025, un riconoscimento che ne celebra la straordinaria annata sportiva. Il portiere italiano, che ha compiuto 26 anni, è arrivato al Manchester City dal Paris Saint-Germain il giorno della chiusura del mercato estivo, a fronte di un affare da 26 milioni di sterline. Il suo contratto con i Citizens è di cinque anni, con opzione per una sesta stagione, segnando un passaggio fondamentale nella sua carriera.

La vittoria di questo premio consolida la posizione di Donnarumma tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Il suo percorso trionfale è stato caratterizzato da successi collettivi che hanno evidentemente influenzato la giuria votante.

Donnarumma, I complimenti di Infantino e l’eredità di Buffon

Lo stesso Gianni Infantino, presidente della FIFA, non ha perso l’occasione per congratularsi personalmente con l’estremo difensore tramite i suoi canali social. Infantino ha citato le prestazioni “straordinarie” di Donnarumma con il PSG, in particolare durante il FIFA Club World Cup, culminate dopo la vittoria in Champions League e la tripletta nel campionato nazionale. Il premio assume un significato storico per l’Italia: Donnarumma è infatti il primo italiano a conquistare questo titolo dai tempi di Gianluigi Buffon nel 2017, un’eredità che, secondo Infantino, il portiere del City ha dimostrato di meritare pienamente.