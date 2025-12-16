Convocati Milan per la Supercoppa: presenti Leao e Fofana. Allegri porta con sé anche Ibrahimovic Jr

Convocati Milan per la Supercoppa: Leao e Fofana ci sono. Allegri porta in Arabia anche alcuni giovanissimi. La lista

Il Milan ha lasciato l’aeroporto di Malpensa, destinazione Arabia Saudita, dove prenderà parte alla Supercoppa Italiana 2025 insieme a Napoli, Bologna e Inter. Per il tecnico Massimiliano Allegri, il torneo rappresenta il primo vero banco di prova per misurare la forza della sua squadra in una competizione con il formato Final Four. L’obiettivo è chiaro: portare a casa il primo trofeo stagionale e dare una forte iniezione di fiducia per il prosieguo del campionato. La lista dei convocati ha riservato diverse curiosità, mescolando l’ossatura storica con innesti importanti.

Spiccano, in difesa, nomi come Tomori e i giovani De Winter e Pavlovic. A centrocampo, l’esperienza di Modric e Rabiot si unisce alla dinamicità di Loftus-Cheek, Saelemaekers e del già citato Bartesaghi.

Convocati Milan, volti inediti in rosa

Il reparto avanzato è senza dubbio il più atteso. Oltre alle certezze Leao e Pulisic, la lista include l’importante rinforzo Nkunku e, sorprendentemente, il figlio di Ibrahimovic tra gli attaccanti, insieme al giovanissimo Borsani. Anche tra i portieri c’è una novità: Maignan e Terracciano saranno affiancati dal meno conosciuto Pittarella. Questi nomi, alcuni dei quali inediti per il grande pubblico, sottolineano l’intenzione di Allegri di sfruttare l’intera profondità della rosa per affrontare le sfide della Final Four.