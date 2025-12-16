Bartesaghi a SportMediaset: «Che emozione la doppietta! Il paragone con Maldini? Andiamoci piano»

Bartesaghi, difensore rossonero, parla così a SportMediaset dopo la doppietta firmata contro il Sassuolo. Ecco le sue parole

Il momento di gloria di Davide Bartesaghi è arrivato con una splendida doppietta segnata contro il Sassuolo, un’impresa che ha subito acceso i riflettori su di lui in casa Milan. Le sue performance sulla fascia sinistra hanno inevitabilmente generato paragoni con una leggenda rossonera, l’ex capitano e bandiera Paolo Maldini. Nonostante l’affetto e l’ammirazione, il giovane terzino è intervenuto a Sport Mediaset per mettere un freno a queste aspettative, preferendo concentrarsi sul presente e sulla crescita personale.

Parlando della sua doppietta, Bartesaghi ha descritto l’emozione come “indescrivibile, da brividi” trattandosi del suo primo gol in Serie A. Ha dedicato questo successo ai suoi affetti più cari – famiglia, amici e staff tecnico – che lo supportano quotidianamente. Sul fronte degli idoli, pur riconoscendo Maldini come tale, ha chiesto cautela, affermando di voler rimanere fedele a se stesso e dare il massimo per la maglia del Milan.

Bartesaghi, Il nuovo punto di riferimento in Serie A

Se in passato Bartesaghi ha ammesso di ispirarsi a Theo Hernandez, l’attenzione si è ora spostata su un altro grande protagonista della Serie A. Attualmente, il suo modello di riferimento è Leonardo Spinazzola del Napoli, un giocatore con cui, a quanto pare, condivide una forte amicizia. Infine, ha raccontato l’affetto e i complimenti ricevuti dall’amico e compagno di squadra Francesco Camarda, anch’egli entusiasta per la sua performance.