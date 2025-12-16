Napoli Milan, Leao in dubbio e verso il forfait. Allegri sceglie Nkunku con Pulisic. Segui le ultimissime

Il Milan si appresta a partire per Riyadh, in Arabia Saudita, dove giovedì affronterà il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma la spedizione rossonera è funestata da un’emergenza inattesa nel reparto offensivo. Il tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto stratega toscano, dovrà fare i conti con almeno un’assenza certa e un dubbio cruciale.

Gimenez Rientra Subito, Leao in Viaggio ma a Rischio

L’attaccante messicano Santiago Gimenez è il primo forfait accertato: il giocatore non partirà per Riyadh in quanto non ha ancora risolto il problema alla caviglia. La sua assenza era attesa, ma il vero grattacapo per il Diavolo riguarda Rafael Leao, il talentuoso esterno portoghese e numero 10 milanista.

Come spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Leao è alle prese con un’infiammazione. Ieri, il portoghese si è allenato a parte, rendendo “molto difficile immaginare un recupero in due giorni” in vista della sfida contro il Napoli. Sebbene Leao sia comunque sull’aereo in partenza oggi pomeriggio, la sua presenza in campo giovedì è a forte rischio. Un déjà vu per il giocatore, che già lo scorso gennaio era arrivato infortunato a Riyadh, saltando la semifinale contro la Juventus e subentrando solo nella finale vinta contro l’Inter.

Le Scelte di Allegri: Pulisic e Nkunku in Pole Position

Con Gimenez assente e il forte rischio Leao, Allegri è costretto a ridefinire la coppia d’attacco. La presenza dell’americano Christian Pulisic, l’ala rapida e tecnica, è certa dal primo minuto. Il compagno di reparto, invece, dovrebbe essere Christopher Nkunku, il fantasista francese che sta gradualmente ritrovando la forma.

Nkunku sta mostrando qualche timido segnale di risveglio nelle ultime partite, anche se le sue prestazioni sono state finora al di sotto delle aspettative. Giovedì, il francese potrebbe avere una nuova grande chance per dare finalmente una svolta alla sua stagione e dimostrare il suo valore al servizio di Allegri. L’unica alternativa sarebbe quella di avanzare Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista inglese, al fianco di Pulisic.

Il Mercato di Tare Osserva

Questa situazione di emergenza conferma la necessità di intervenire nel calciomercato di gennaio, un aspetto che non sfugge a Igli Tare, il nuovo DS del Milan e abile dirigente albanese. Le difficoltà nel reparto offensivo, legate sia a infortuni (Gimenez) che a rendimenti altalenanti (Nkunku), impongono a Tare di agire con prontezza. L’obiettivo è portare a Allegri un attaccante pronto e capace di garantire la profondità e l’affidabilità necessarie per lottare su tutti i fronti.