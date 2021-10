Vlahovic Milan, Italiano: «É un professionista, ecco cosa mi auguro»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato del caso Vlahovic al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato del caso Vlahovic al Corriere dello Sport. L’attaccante serbo non rinnoverà il contratto con la Viola: su di lui è forte l’interesse di tanti top club tra cui il Milan

SCUDETTO – «L’Inter fa impressione, effettivamente: fisicità, talento, giocatori ricchi di malizia, concretezza. E l’autostima che deriva dall’aver vinto l’ultimo scudetto. Anche il Napoli per non scherza. Ha un gioco efficace e Osimhen è un fattore: con la sua velocità mette in crisi chiunque».

CASO VLAHOVIC – «Ha ancora due anni contratto. È una professionista serio. Darà tuto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extra calcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso. Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni».