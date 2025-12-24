Vlahovic, la mossa del Milan che paga: già prenotato! La rivelazione che infiamma il mercato

Vlahovic già prenotato dal Milan per la stagione prossima? Arriva la rivelazione che infiamma i tifosi milanisti

Le manovre di mercato del Milan entrano nel vivo, delineando una strategia che guarda con ambizione al futuro. Secondo quanto riferito da Repubblica, la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino Dusan Vlahovic, con l’obiettivo di portarlo a Milano a parametro zero nella prossima sessione estiva. Un’operazione complessa ma suggestiva, facilitata dai solidi rapporti con il suo entourage.

L’asse Ristic e il futuro del “Diavolo”

Il perno di questa trattativa è Darko Ristic, agente del centravanti serbo. Il procuratore ha già concluso un affare importante con i rossoneri: l’approdo a Milanello del giovane talento Andrej Kostic. L’esterno offensivo classe 2007, considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico per la sua velocità e precisione nei cross, è stato acquistato per una cifra vicina ai 7 milioni di euro.

Proprio il buon esito di questa operazione avrebbe aperto un canale privilegiato per discutere di Vlahovic. Il numero 9 della Juventus, centravanti moderno capace di abbinare potenza fisica e un fiuto del gol fuori dal comune, non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club torinese, rendendo l’ipotesi di un trasferimento gratuito estremamente concreta.

Vlahovic in rossonero: un colpo da scudetto

Se l’affare dovesse andare in porto, il Diavolo si assicurerebbe uno dei bomber più prolifici della Serie A senza dover sborsare un euro per il cartellino. Per la formazione guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico toscano che ha già allenato Vlahovic a Torino e ne conosce perfettamente le potenzialità, si tratterebbe dell’innesto ideale per puntare ai vertici europei.

La strategia dei meneghini appare chiara: investire oggi su giovani di prospettiva come Kostic per consolidare i rapporti con i grandi agenti e raccogliere i frutti domani con campioni affermati. Nonostante le smentite di rito, il popolo rossonero sogna già di vedere l’attaccante serbo esultare sotto la Curva Sud.