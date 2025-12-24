Calciomercato Milan, colpo per il futuro: arriva Andrej Kostic dal Partizan. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre l’entusiasmo della tifoseria è alle stelle per l’approdo a Milano di Niclas Füllkrug, il carismatico centravanti della nazionale tedesca arrivato per garantire peso e gol immediati, la dirigenza meneghina non smette di guardare al domani. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di trattative Nicolò Schira, il Milan avrebbe blindato Andrej Kostic, giovanissimo e promettente attaccante montenegrino classe 2007. Il talento, attualmente in forza al Partizan Belgrado, è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio balcanico grazie a una struttura fisica già importante e un senso del gol fuori dal comune.

La strategia di Igli Tare: anticipata la concorrenza

A orchestrare l’operazione è stato Igli Tare, il nuovo DS del Milan, da sempre grande conoscitore dei mercati dell’Est Europa e abilissimo nel captare i migliori talenti prima che il loro prezzo diventi proibitivo. Il nuovo Direttore Sportivo del Diavolo ha impresso un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, intenzionato a chiudere ogni discorso prima dell’apertura ufficiale del mercato di riparazione. L’obiettivo è chiaro: regalare a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico capace di valorizzare i giovani all’interno di un sistema tattico rigoroso, una risorsa preziosa da svezzare con calma.

Cifre e dettagli del contratto

La proposta economica presentata dai rossoneri al club serbo è strutturata per essere irrinunciabile:

Il cartellino : Sul piatto sono stati messi circa 4 milioni di euro di parte fissa , a cui si aggiungeranno diversi bonus legati alle prestazioni, che potrebbero spingere l’esborso complessivo verso i 5-6 milioni .

: Sul piatto sono stati messi circa , a cui si aggiungeranno diversi legati alle prestazioni, che potrebbero spingere l’esborso complessivo verso i . La durata: Per il giovane Kostic è già pronto un contratto a lungo termine fino al 30 giugno 2030, un segnale inequivocabile della fiducia che la proprietà ripone nelle sue doti.

Un ruolo fondamentale nella trattativa è stato giocato dall’agente del calciatore, Darko Ristic, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Dusan Vlahovic, il bomber della Juventus e punto di riferimento della nazionale serba. I rapporti tra Ristic e Igli Tare sono eccellenti, il che ha permesso di limare rapidamente i dettagli burocratici.

Con questo innesto, il Milan dimostra di voler seguire una linea verde ben precisa: affiancare all’esperienza dei nuovi leader come Füllkrug la freschezza di giovani di prospettiva. Sotto la guida sapiente di Allegri, il mister livornese che ha fatto della solidità il suo marchio di fabbrica, Andrej Kostic avrà tutto il tempo per crescere all’ombra dei grandi campioni del Diavolo.