Kostic Milan: accordo a un passo per il talento del Partizan. Piovono conferme, cifre e dettagli
Kostic Milan, arrivano conferme sull’imminente accordo con il Partizan Belgrado per l’attaccante classe 2007: Tare in chiusura
Mentre i riflettori sono puntati sullo sbarco di Niclas Füllkrug a Milano, la dirigenza rossonera continua a lavorare per il futuro. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Milan ha raggiunto un accordo di massima per Andrej Kostic, giovanissimo attaccante montenegrino classe 2007 in forza al Partizan Belgrado.
Kostic Milan, cifre e dettagli dell’operazione
Il DS Igli Tare ha accelerato nelle ultime ore per bruciare la concorrenza internazionale, mettendo sul piatto un’offerta che punta a chiudere l’affare entro l’apertura ufficiale del mercato di gennaio:
- L’offerta al Partizan: Il club rossonero ha offerto circa 4 milioni di euro (con bonus che potrebbero far salire la cifra verso i 5-6 milioni) per il cartellino del centravanti.
- Il contratto: Per Kostic è pronto un contratto a lungo termine, con scadenza 30 giugno 2030, a testimonianza della grande fiducia che il Milan ripone nelle sue potenzialità.
- Il ruolo dell’agente: Darko Ristic, lo stesso agente di Dusan Vlahovic, è al lavoro per limare gli ultimi dettagli e formalizzare il trasferimento nei prossimi giorni.
L’identikit: Chi è Andrej Kostic?
Nonostante la giovanissima età (18 anni ancora da compiere), Kostic è già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico:
- Caratteristiche fisiche: Alto 1,88 m, è una punta centrale moderna che abbina forza fisica a una buona tecnica individuale. In patria viene spesso paragonato proprio a Vlahovic per movenze e struttura.
- Incrocio con l’Italia: Il pubblico italiano ha già avuto modo di conoscerlo lo scorso settembre, quando ha segnato il gol del vantaggio per il Montenegro Under 21 nella sfida di qualificazione agli Europei contro gli Azzurrini.
- Il percorso: Inizialmente, il piano del Milan prevede l’inserimento del ragazzo nel Milan Futuro (impegnato nel campionato di Serie D), con la prospettiva di essere aggregato gradualmente alla prima squadra di Allegri.