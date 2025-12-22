Mercato Milan, altra manovra per l’attacco: dopo Fullkrug è vicinissimo anche Kostic. I dettagli

Mercato Milan, le mosse rossonere non si fermano a Fullkrug: vicinissimo anche Kostic. Ecco tutti i dettagli

Mentre i riflettori sono puntati sull’arrivo imminente di Niclas Füllkrug, il Milan continua a lavorare con lungimiranza sul fronte dei giovani talenti. Secondo quanto riferito da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il club rossonero sarebbe vicinissimo a chiudere l’acquisto di Andrej Kostic, attaccante montenegrino classe 2007 in forza al Partizan Belgrado. La trattativa viene descritta in una fase estremamente avanzata, con le parti che limano gli ultimi dettagli per formalizzare il passaggio del calciatore in Italia già nella finestra di gennaio.

Kostic, considerato uno dei profili più interessanti del panorama balcanico, dovrebbe trasferirsi a Milano a titolo definitivo. L’investimento previsto dalla dirigenza rossonera si aggira intorno ai 5 milioni di euro, una cifra significativa per un diciottenne (compirà gli anni a gennaio), che conferma la volontà del Milan di anticipare la concorrenza internazionale. Nonostante la giovane età, il calciatore ha già attirato l’attenzione per la sua imponente struttura fisica e una precocità tecnica che lo ha portato a debuttare precocemente tra i professionisti.

Mercato Milan, Tra Milan Futuro e il paragone con Vlahovic

L’inserimento di Kostic nei quadri rossoneri seguirà un percorso graduale. Il piano del club prevede un primo approccio con il Milan Futuro, dove il ragazzo potrà adattarsi ai ritmi del calcio italiano sotto l’occhio attento di Massimiliano Allegri e dello staff tecnico della prima squadra. In patria, le sue caratteristiche fisiche e il fiuto per il gol hanno già generato paragoni pesanti, su tutti quello con Dusan Vlahovic. Se l’affare dovesse concludersi senza sorprese, il Milan si assicurerebbe un potenziale crack, proseguendo la tradizione di scouting di successo nei Balcani.