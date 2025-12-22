Mercato Milan, tutti i dettagli dell’affare Fullkrug: dalle cifre alla formula del prestito

Mercato Milan, ecco tutti i dettagli dell’affare Fullkrug: dalle cifre alla formula del prestito per l’attaccante tedesco

Il mercato di gennaio del Milan si apre con un colpo di scena atteso ma fulmineo. Come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’accordo per il trasferimento di Niclas Füllkrug in rossonero è stato ufficialmente siglato. Il club ha lavorato intensamente nelle ultime ore per garantire a Massimiliano Allegri quella fisicità che mancava nel reparto avanzato. L’operazione è stata strutturata per venire incontro alle esigenze di bilancio: si tratta di un prestito gratuito fino al termine della stagione, con il Milan che si farà interamente carico dello stipendio del calciatore per i prossimi sei mesi.

L’intesa tra i due club non si ferma alla sola cessione temporanea. All’interno del contratto è stata inserita una clausola per il riscatto definitivo in estate, fissata in una cifra compresa tra i 13 e i 14 milioni di euro. Questa formula permette al club di via Aldo Rossi di testare l’impatto del “panzer” tedesco sul calcio italiano prima di procedere all’investimento a titolo definitivo. Füllkrug, dal canto suo, ha spinto per la destinazione milanese, vedendo nel progetto di Allegri la vetrina ideale per rilanciarsi dopo una parentesi poco fortunata in Premier League.

Mercato Milan, Il programma del giocatore: sbarco e visite mediche

Con la chiusura dei documenti, l’iter burocratico è ormai alle spalle. L’attaccante tedesco è atteso a Milano nelle prossime ore, probabilmente già in serata, per prendere confidenza con la sua nuova realtà. Nella giornata di domani si procederà con le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto a Casa Milan. Se non ci saranno intoppi, Füllkrug sarà immediatamente a disposizione del tecnico per i prossimi impegni di campionato, pronto a sfidare lo scetticismo e a dimostrare di essere ancora un bomber di caratura internazionale.