Mercato Milan, chiuso l’affare per Fullkrug! Ecco quando l’attaccante sbarcherà a Milano

Mercato Milan, i rossoneri chiudono l’affare Fullkrug. L’attaccante tedesco sbarcherà a Milano: ecco quando

Il mercato del Milan si accende improvvisamente con un colpo di scena decisivo. Secondo quanto riferito dal giornalista Daniele Longo tramite il proprio profilo X, la trattativa per portare Niclas Füllkrug in rossonero è ufficialmente conclusa. Il club ha accelerato nelle ultime ore per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo d’esperienza necessario per il reparto avanzato. Il calciatore è già pronto a iniziare la sua nuova avventura italiana: il suo arrivo a Milano è previsto infatti per la serata di oggi, segnando l’inizio formale dell’iter che lo porterà alla firma del contratto.

L’operazione rappresenta un segnale forte della dirigenza, decisa a colmare il vuoto nel settore offensivo con un profilo di peso internazionale. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi e i dubbi legati alla sua condizione fisica, il Milan ha sciolto le riserve puntando sulla voglia di riscatto del centravanti ex West Ham e Borussia Dortmund. Füllkrug avrà il compito di integrarsi rapidamente nei meccanismi tattici di Allegri, offrendo quella fisicità e quel senso del gol che sono mancati in diverse fasi della stagione.

Mercato Milan, Visite mediche e firma: il programma del panzer

Con l’arrivo in serata, la tabella di marcia del tedesco è già definita. Nella mattinata di domani sono previste le consuete visite mediche presso la clinica La Madonnina, seguite dall’idoneità sportiva e dalla firma sul contratto nella sede di Casa Milan. Il tecnico livornese spera di averlo a disposizione nel minor tempo possibile, magari già per i primi allenamenti di gruppo, per testare l’intesa con Leao e Pulisic. La scommessa è lanciata: Füllkrug è pronto a dimostrare di poter essere il numero 9 che i tifosi rossoneri aspettano da tempo.