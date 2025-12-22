Calciomercato Milan, RedBird blinda il budget, niente colpi sulla fascia destra? Ultime. Segui gli aggiornamenti

Il quartier generale di via Aldo Rossi ha tracciato la rotta per la sessione invernale, e la parola d’ordine è austerità. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, l’assenza dei circa 100 milioni di euro derivanti dai ricavi della Champions League sta pesando come un macigno sulla programmazione del bilancio 2025-26. La proprietà RedBird ha imposto paletti rigorosi, costringendo la dirigenza dei rossoneri a scelte drastiche e mirate.

Saelemaekers e Athekame: le scelte per la fascia del Diavolo

In questo scenario di risparmio forzato, la corsia laterale destra non riceverà nuovi investimenti. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan e tecnico livornese noto per la sua capacità di ottimizzare le risorse a disposizione, dovrà fare affidamento sui profili già presenti in rosa. Il titolare inamovibile resta Alexis Saelemaekers, l’esterno belga duttile e instancabile equilibratore tattico, che ha recentemente blindato il suo legame con il club firmando un rinnovo fino al 2031.

Come sua alternativa, il Diavolo ha deciso di scommettere con decisione su Zachary Athekame, giovane terzino svizzero classe 2004 arrivato in estate dallo Young Boys. Nonostante la sua giovane età, la società vuole valorizzare l’investimento da 10 milioni di euro effettuato pochi mesi fa, evitando di tornare sul mercato per nomi più altisonanti ma economicamente insostenibili in questo momento.

La strategia di Igli Tare tra tagli e priorità

Il compito di far quadrare i conti spetta a Igli Tare, il nuovo DS del Milan e dirigente albanese celebre per il suo decisionismo e la capacità di operare in situazioni di budget limitato. Con il “buco” economico lasciato dalla mancata qualificazione europea e dal recente fallimento in Supercoppa Italiana, ogni risorsa risparmiata sulla fascia destra verrà dirottata verso i reparti considerati critici.

L’obiettivo di Tare è duplice: chiudere definitivamente l’arrivo di Niclas Füllkrug, il possente centravanti tedesco fondamentale per dare peso all’attacco, e reperire un rinforzo immediato per il centro della difesa, zona del campo dove Allegri ha segnalato le maggiori carenze. Per i rossoneri, dunque, il mercato di gennaio sarà una partita a scacchi giocata sul filo dell’equilibrio finanziario, dove la valorizzazione dei giovani e il sacrificio dei sogni di gloria immediati saranno necessari per la sopravvivenza del progetto tecnico.