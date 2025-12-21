Calciomercato Milan, cinghia tirata: niente colpi a destra, fiducia ad Athekame? Cosa filtra

Calciomercato Milan, il club rossonero ha deciso di non intervenire sulla fascia destra: come alternativa a Saelemaekers fiducia ad Athekame

Il mantra in via Aldo Rossi è diventato ferreo: senza i circa 100 milioni di euro garantiti dai ricavi Champions, il bilancio 2025-26 impone una severa politica di risparmio. Come riportato dal Corriere della Sera, la proprietà RedBird ha tracciato una linea invalicabile che condizionerà pesantemente le manovre di gennaio, portando al sacrificio di possibili investimenti sulla corsia laterale.

Calciomercato Milan, la fascia destra: Saelemaekers l’intoccabile

La strategia rossonera per il binario di destra è ormai definita. Nonostante le fatiche di una stagione intensa e l’esigenza di rotazioni, il club non interverrà sul mercato per acquistare un nuovo titolare:

Fiducia blindata: Alexis Saelemaekers , fresco di rinnovo contrattuale (fino al 2031), resta l’equilibratore fondamentale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Tuttavia, è consapevolezza comune che il belga non possa giocarle tutte senza rischiare cali fisici o infortuni.

, fresco di rinnovo contrattuale (fino al 2031), resta l’equilibratore fondamentale per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Tuttavia, è consapevolezza comune che il belga non possa giocarle tutte senza rischiare cali fisici o infortuni. L’alternativa svizzera: A meno di clamorose opportunità last minute a costo zero o prestiti senza oneri, la fiducia verrà confermata integralmente a Zachary Athekame. Il giovane terzino svizzero classe 2004, arrivato in estate dallo Young Boys per 10 milioni, è considerato il sostituto naturale e una scommessa su cui il club vuole insistere per valorizzare l’investimento fatto.

I paletti di RedBird

Il “buco” lasciato dalla mancata partecipazione alla massima competizione europea e dal mancato successo in Supercoppa Italiana obbliga il ds Igli Tare a muoversi con estrema cautela. Ogni euro risparmiato sulla fascia destra sarà vitale per cercare di chiudere le operazioni prioritarie in attacco (Füllkrug) e al centro della difesa, dove Allegri ha chiesto un rinforzo immediato.